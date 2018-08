Plus belle la vie : Trois personnages emblématiques de retour dans la saison 15

Les téléspectateurs de Plus belle la vie ne sont pas au bout de leurs surprises. En octobre prochain, France 3 proposera la saison 15 de sa série phare. Et, pour que le public accroche toujours avec le programme, les scénaristes ont vu les choses en grand.

Ils ont notamment pensé à faire revenir trois personnages emblématiques courant 2019 comme le dévoilent nos confrères de Télé Star en exclusivité. Il s'agit de Jonas Malkavian (interprété par Geoffrey Piet), Océane Mougin (jouée par Alexandra Fourmand) et Arnaud Mougin (endossé par Renaud Roussel).

Tous avaient quitté Plus belle la vie entre 2016 et 2017 à la grande tristesse des fans. Si Geoffrey Piet et Renaud Roussel se mettront de nouveau dans la peau de leur personnage, ce ne sera pas le cas d'Alexandra Fourmand qui avait fait son départ du jour au lendemain, sans que la production ne s'y attende. Une nouvelle actrice sera donc choisie pour la remplacer.

Pour rappel, Sacha, avait fui le Mistral après que son personnage a été accusé d'avoir renversé un SDF. Il faisait aussi parler de lui pour avoir entretenu une liaison incestueuse avec Océane (sa demi-soeur). Cette dernière avait quant à elle abandonné son père Arnaud en pleine mer, mais son corps n'a jamais été retrouvé. Le retour du personnage de Renaud Roussel devrait donc en surprendre plus d'un.

Toutes les informations sont à retrouver dans le magazine Télé Star du 6 août 2018.