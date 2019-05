Plus belle la vie : Un acteur annonce son départ pour une "nouvelle aventure"

Plus belle la vie pourrait bien connaître un nouveau départ définitif. Sur Instagram, l'un des acteurs a révélé qu'il arrêtait les tournages de la série phare de France 3. Il s'agit d'Emanuele Giorgi, qui interprète Francesco.

Ces dernières semaines, il était pourtant au coeur des intrigues aux côtés d'Anne Décis (Luna) et d'Élodie Varlet (Estelle). "Aujourd'hui s'achèvent quatre mois de tournage simplement passionnants. Infinie gratitude vers ces brillants collègues, réalisateurs et techniciens avec qui j'ai partagé ces moments de pur plaisir. Ensemble, on a réalisé quelque chose de beau avec passion, courage et bienveillance. Maintenant, départ pour une... nouvelle 'aventure' ! Merci à vous TOUS and always...", a-t-il légendé une photo de la compagne de Jérémie Poppe et lui.