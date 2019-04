Plus belle la vie : Un acteur très apprécié quitte la série !

Terrible nouvelle pour les fans de Plus belle la vie. Un personnage emblématique quitte le Mistral comme l'annonce Télé Star en exclusivité. Selon nos confrères, la production prépare son départ en secret depuis plusieurs semaines.

C'est Michel Cordes qui a pris la décision de partir. Une annonce choc puisqu'il incarne Roland Marci depuis le début de la série, en 2004. L'acteur de 73 ans souhaite prendre sa retraite et quittera donc "progressivement" Plus belle la vie. Ce n'est que dans quelques mois que le public devra lui dire définitivement adieu.

Michel Cordes étant un acteur phare, la production a mis les petits plats dans les grands pour lui offrir une sortie digne de ce nom. Un épisode spécial ou un prime time sera diffusé à l'automne prochain. Pour l'heure, on ne sait pas encore quel avenir les scénaristes réservent à Roland Marci. "Va-t-il partir en retraite aux États-Unis et rejoindre son fils François et son petit-fils Lucas ? Quittera-t-il le Mistral de mort naturelle ?", s'interroge Télé Star.

Pour rappel, Roland Marci est le patron du bar de la place du Mistral. Depuis quelques années, ses apparitions se faisaient un peu plus rares, car son interprète souhaitait lever un peu le pied. Michel Cordes ne serait pas le seul acteur à quitter Plus belle la vie. Laurent Orry, qui incarnait Jérôme Belesta depuis 2015, quittera aussi le programme. Le comédien souhaiterait désormais "s'adonner à de nouveaux projets professionnels" et devrait ainsi "quitter la série dès la rentrée prochaine" selon Télé Star.