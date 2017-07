Plus Belle La Vie : Un célèbre sportif intervient dans la série

Un célèbre sportif, particulièrement populaire auprès des Français, ajoute son nom à la longue liste des personnages occasionnels de Plus Belle La Vie : Thomas Voeckler ! Alors qu'il dispute actuellement son quinzième et tout dernier Tour de France, paré à prendre sa retraite au soir de l'arrivée sur les Champs-Elysées, le coureur cycliste de l'équipe Direct Energie, âgé de 38 ans, a eu l'opportunité de tester une piste de reconversion inattendue en faisant l'acteur au Mistral... Avant le passage de la Grande Boucle par Marseille, il s'est confié au quotidien Nice-Matin.

De "spectateur assez régulier", avec sa famille, à protagoniste de Plus Belle La Vie, il n'y a eu qu'un coup de pédale et quelques coups de fil, pour Thomas Voeckler. Informé par Christian Prudhomme, le patron du Tour, que les producteurs de la saga méridionale de France 3 cherchaient à le contacter, le 4e du Tour 2011 (qui enthousiasma les Français en portant le maillot jaune pendant dix jours) et meilleur grimpeur du Tour 2012 n'a pas hésité quand ceux-ci lui ont fait leur proposition : "Ils se sont calés sur mes maigres disponibilités que j'avais. C'est une expérience qui m'a tout de suite botté, d'autant que ma femme et mes enfants m'y ont encouragé immédiatement", relate-t-il dans l'édition du 13 juillet 2017 du journal azuréen.

Pas de grandes tirades

Voeckler l'Alsacien apparaîtra dans plusieurs épisodes de la série phocéenne, jouant son propre rôle : "J'interviens pour motiver et donner deux-trois conseils au capitaine Castelli [incarné par Pierre Martot, NDLR], et surtout lui faire du coaching mental, détaille-t-il. Il se lance dans une course cycliste... J'ai tourné quelques séquences que l'on verra dans plusieurs épisodes." "C'est une petite apparition, il n'y a pas eu de grandes tirades", tempère-t-il avec modestie, heureux de cette expérience qui lui "a plu" et "fier car c'est une marque de reconnaissance pour le sport cycliste".

Et son coaching devrait s'avérer payant : Pierre Martot, alias Leo Castelli, "s'y est très bien mis" et sera fin prêt pour le contre-la-montre qu'il courra dans l'épisode diffusé le 21 juillet sur France 3. Fiction et réalité se rejoindront, puisque le Tour de France passera justement par Marseille le lendemain, précisément pour un chrono individuel, à la veille de l'ultime étape. Actuellement 136e au classement général à 1h20 du leader Chris Froome, Thomas Voeckler pourrait bien y recevoir le soutien des stars du Mistral : "C'est un samedi, ce n'est pas forcément un jour de tournage si j'ai bien compris. Je leur ai dit que ce serait un grand plaisir de les voir sur le parcours", glisse l'ancien double champion de France.

Plus belle la Grande Boucle !