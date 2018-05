Plus belle la vie : Un ex-candidat de The Voice Kids au casting !

Plus belle la vie (France 3) a accueilli un nouvel acteur qui ne vous est probablement pas inconnu. Selon nos confrères de Télé Star, le jeune Yanis Richard (17 ans) a rejoint le Mistral il y a quelques semaines afin de tourner aux côtés d'Avy Marciano (qui interprète Sacha) et Anne Décis (qui joue Luna). Il a été choisi pour jouer "un adolescent des rues". Mais nous n'en savons, pour l'heure, pas plus sur les intrigues le concernant. Le site précise simplement que son apparition est prévue pour juin.

Si son visage vous dit quelque chose, c'est parce qu'en 2014, il a participé à The Voice Kids. À l'époque, il n'avait que 13 ans et s'était attaqué à Michael Jackson en reprenant le titre The Way You Make Me Feel. Sa prestation n'avait malheureusement pas convaincu les coachs Jenifer, Garou et Louis Bertignac. Après cela, c'est dans La France a un incroyable talent 2014 que Yanis a tenté sa chance avec un numéro de danse. Cette fois, il a réussi à se hisser jusqu'en finale. Et en février dernier, c'est dans Joséphine ange gardien et Léo Mattei que les téléspectateurs de TF1 ont pu le suivre.