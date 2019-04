Plus belle la vie : Un membre de la famille Belesta quitte la série !

La famille Belesta de Plus belle la vie (France 3) va bientôt perdre l'un de ses interprètes !

En effet, selon nos confrères de Télé Star, Laurent Orry (alias Jérôme Belesta, depuis 2015, dans la série à succès du service public) a fait savoir à la production de Plus belle la vie qu'il ne souhaitait pas participer à la 16e saison à venir du programme. Il aurait pour ambition de se consacrer à d'autres projets professionnels.

Pour les auteurs de la série, deux solutions se dessinent désormais : soit conserver le rôle de Jérôme Belesta en faisant appel à un nouveau comédien (comme cela s'est déjà vu avec le rôle de Patrick Nebout) soit supprimer purement et simplement le personnage. Affaire à suivre !

Les départs s'enchaînent dans Plus belle la vie. Il y a quelques jours, c'était la comédienne Athéna Zelcovich qui révélait sur Instagram qu'elle quittait la série dans laquelle elle campait le rôle de Jenny Chanez depuis 2015. En légende d'un diaporama la montrant avec d'autres figures du programme, elle indiquait : "Je voulais vous dire merci, merci à tous d'avoir suivi les aventures de Jenny pendant tout ce temps. C'était une expérience formidable, je ne me suis pas ennuyée une seconde et j'ai rencontré des personnes extraordinaires. J'en suis extrêmement reconnaissante (...) Jenny existera toujours à travers vous qui suivez @pblvofficiel. Je vous aime, fort, merci pour vos mots pleins d'amour et de bienveillance, enfin pas toujours ahah mais je ne vous en veux pas. Restons en contact pour la suite car je vous réserve plein de belles surprises !!!"