Plus belle la vie : Un nouveau couple au bord de la rupture ?

Rien ne va plus dans "Plus belle la vie" (France 3) ! Après la prochaine tentative de meurtre de Stan, les téléspectateurs suivront les nouvelles péripéties d'un couple qui risque d'exploser. L'arrivée d'un personnage pourrait tout remettre en cause...

Abonnez-vous à Purepeople sur facebook

À ne pas rater