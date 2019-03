Plus belle la vie, un personnage bientôt paraplégique : un accident "inévitable"

Nouveau drame dans la vie de Luna, dans Plus belle la vie. Après l'infidélité de Sacha (interprété par Avy Marciano) avec Mathilde (Flavie Péan), le personnage joué par Anne Décis va connaître un grave accident qui lui laissera de lourdes séquelles. Interviewée par nos confrères de Télé Star, l'actrice de 44 ans en a dit plus sur le sujet.

On apprend donc que la DGSI a saboté la voiture dans laquelle elle se trouvait avec Sacha : "Les freins ont été sectionné, les airbags désactivés. L'accident est inévitable. (...) Sa vie ne tient qu'à un fil. L'opération qui s'ensuit est longue et compliquée. Et les nouvelles ne vont pas être très heureuses..." À son réveil, Luna apprend en effet qu'elle est devenue paraplégique et qu'elle a très peu de chances de remarcher un jour. Elle devra donc apprendre à vivre avec son handicap après être passée par l'étape de "la stupeur, l'abattement, la colère et l'acceptation". Elle pourra bien entendu compter sur le soutien Babeth (Marie Réache), de Jeanne (Stéphanie Pareja) et de sa maman Mirta (Sylvie Flepp).

"Pour Luna, ce n'est pas toujours facile d'accepter ces aides. Elle ne veut pas être regardée comme une personne handicapée. Quant à Sacha, il ne comprend pas ce qu'il se passe. Il culpabilise car il était au volant de la voiture au moment de l'accident. Même s'il n'est pas responsable, il a un lourd poids à porter", ajoute Anne Décis.

En découvrant le scénario, la belle brune admet avoir "trouvé ça très intéressant" et assure que l'intrigue ne lui a pas été imposée. Le producteur de la série lui a en effet demandé son avis. "J'ai vite dit oui. Pour moi, cela représentait un challenge. (...) Cela me sort de ma zone de confort. C'est l'une des histoires les plus fortes que j'ai eu à jouer depuis que je suis dans Plus belle la vie. J'y ai mis toute mon énergie et tout mon coeur. (...) Pour mieux comprendre ce que traversait Luna, j'ai rencontré une jeune fille paraplégique qui m'a raconté son histoire et témoigné de son quotidien. C'était précieux pour être au plus juste de ce que ressent une personne pour être au plus près de ce genre d'événement dans sa vie", conclut Anne Décis.

L'intégralité de l'interview d'Anne Décis est à retrouver dans le magazine Télé Star du 4 mars 2019.