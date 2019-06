Plus belle la vie : Un personnage phare bientôt de retour

Un personnage emblématique de Plus belle la vie s'apprête à faire son grand retour, après environ un an d'absence. Nos confrères de Télé Star révèlent en effet que Céline Frémont fera son come-back au Mistral en juillet prochain. Et l'avocate, interprétée par Rebecca Hampton, ne fera pas qu'une grave apparition.

L'actrice de 46 ans sera notamment au centre de la grande intrigue de rentrée. Pour l'heure, aucune autre information n'a été dévoilée. Nul doute que les fans de la série de France 3 seront ravis de retrouver la belle blonde. Cette dernière fait partie de cette belle aventure depuis 2004. Et elle joue tellement bien son personnage que certains téléspectateurs pensent vraiment qu'elle est avocate.

En mai 2018, Rebecca Hampton confiait à nos confrères de Télé 7 Jours : "Je me suis fait engueuler un jour par des avocates à cause d'une erreur de procédure dans un scénario ! Ça surprend. Aujourd'hui, les scénaristes font plus attention. En revanche, j'ai souvent droit à la petite blague : 'Je vous prendrais bien comme avocate.'" Elle n'est pas la seule star de Plus belle la vie a être confondue avec son personnage.

En novembre 2017, Laurent Kerusoré ne cachait pas son agacement d'être souvent pris pour Thomas Marci. "Je suis un personnage très marqué. Je le disais tout à l'heure, même à mes castings on m'appelle Thomas et non Laurent. Dans ces cas-là, je fais demi-tour", expliquait-il dans Village Médias, sur Europe 1.

Rappelons que l'épisode anniversaire prévu pour les 15 ans de la série est finalement annulé. Les scénaristes de Plus belle la vie et France 3 ont finalement décidé d'abandonner le projet et de préparer un épisode choral qui réunira la plupart des "personnages principaux et récurrents" à la place. Un épisode qui devrait être tourné ce mois-ci et sera diffusé à la rentrée 2019.