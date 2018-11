Plus belle la vie : Un personnage phare bientôt victime d'un crash d'avion ?

Un nouveau drame se profile au Mistral le mois prochain et Sacha Malkavian sera au coeur de toutes les intrigues. Comme nous l'apprenions récemment, Flavie Péan fera prochainement son retour dans Plus belle la vie (France 3). Celle qui avait quitté son rôle de Victoire Lissajoux en 2013 se mettra dans la peau de Mathilde, sosie de son personnage qui s'est suicidé, et vivra une relation avec le personnage interprété par Avy Marciano. Ce dernier est pourtant en couple avec Luna (Anne Décis).

En plus de devoir gérer cette situation, le journaliste de Massilia-News pourrait perdre la vie. Pour rappel, Sacha est ami avec Paul Simonian depuis qu'il a sauvé la vie de son fils Anton. Mais, il va apprendre par un agent de la DGSI que l'homme d'affaires est impliqué dans des affaires de financement du terrorisme. Il décidera donc d'enquêter sur lui et de trouver le lieu et la date de sa prochaine transaction. Selon le site Stars-Actu, c'est à Abu Dhabi qu'elle aura lieu. Sacha s'y rendra donc mais son avion sera victime d'un crash et aucun survivant ne sera trouvé.

Sacha sera déclaré mort. Reste à savoir si Avy Marciano quittera bel et bien la série ou s'il s'agit d'un subterfuge. Pour rappel, on a longtemps cru que Patrick Nebout avait perdu la vie. Il s'agissait en réalité d'un coup monté pour faire tomber des criminels.