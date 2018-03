Plus belle la vie: Un personnage quitte la série après la mort de Patrick Nebout

Les départs et retours s'enchaînent dans Plus belle la vie (France 3). Ainsi, le 12 avril prochain, les fidèles de la série auront la surprise de découvrir que Patrick Nebout, incarné par Jérôme Bertin, sera tué par Abdel Fedala, campé par Marwan Berreni. Si le commandant meurt, l'assassin ne fera pas non plus long feu dans le feuilleton...

C'est dans les colonnes du magazine Télé Poche que le départ d'Abdel Fedala est annoncé. D'après les informations de nos confrères, le personnage quittera la série seulement quelques semaines après la mort de Patrick Nebout.

Après avoir abattu le policier en public lors d'une remise de médaille, Abdel Fedala sera arrêté puis passera par la case prison. À la suite d'une rencontre avec un client présenté comme "violent et instable", le jeune homme sera pris au piège dans une spirale infernale.

Pour l'heure, aucune autre information concernant le départ de Marwan Berreni n'a été dévoilée. Toutefois, le comédien pourrait bien quitter la série pour mieux revenir, comme par le passé. Pour rappel, l'avocat et trafiquant de drogue avait fait ses adieux à celle qui partageait sa vie, Barbara, avant de finalement faire son retour quelques mois plus tard. Affaire à suivre, donc...