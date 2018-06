Plus belle la vie : Une actrice de la série rejoint Camping Paradis !

Entre Plus belle la vie et Camping Paradis, il n'y a qu'un pas ! En effet, une comédienne de la célèbre série de France 3 migre vers la Une et donnera prochainement la réplique à Laurent Ournac, qui incarne Tom Delormes. C'est sur Instagram que la nouvelle a été annoncée aux fans.

Éléonore Sarrazin, qui interprète le personnage de Sabrina Gocelin dans Plus belle la vie, s'apprête à jouer un nouveau rôle dans Camping Paradis. Sur le réseau social, elle a partagé une photo d'elle accompagnée de sa "maman de tournage" qui n'est autre que l'actrice Julie Arnold.