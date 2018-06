Plus belle la vie : Une actrice emblématique rejoint une célèbre série de TF1 !

Plusieurs stars de Plus belle la vie (France 3) migrent vers d'autres horizons. C'est par exemple le cas d'Éléonore Sarrazin, alias Sabrina Gocelin, qui a récemment tourné auprès de Laurent Ournac dans Camping Paradis (TF1). Dans la foulée, une autre actrice emblématique du Mistral révèle tourner sur la Une...

C'est sur Instagram que Rebecca Hampton a annoncé la grande nouvelle. L'interprète de Céline Frémont dans Plus belle la vie rejoint le casting de Léo Matteï, série télévisée dont Jean-Luc Reichmann est le héros. L'actrice de 45 ans a ainsi partagé sur le réseau social plusieurs photos prises sur le tournage en compagnie de l'animateur des 12 Coups de midi, de Cyrille Eldin et même de Louis Duneton, qui incarnait Valentin Nebout dans la série de France 3 (et qui pourrait bien revenir prochainement).