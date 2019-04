Plus belle la vie – Une actrice quitte la série: "Je vous réserve des surprises"

Et voilà un nouveau départ dans la série Plus belle la vie sur France 3.

Ce jeudi 4 avril, la comédienne Athéna Zelcovich a révélé sur Instagram qu'elle quittait la série phare du Service public dans laquelle elle campait jusque-là le rôle de Jenny Chanez. Un rôle qu'elle a interprété de 2015 à 2017 puis en 2019.

Elle a écrit en légende d'un diaporama la montrant avec d'autres figures du programme : "Je voulais vous dire merci, merci à tous d'avoir suivi les aventures de Jenny pendant tout ce temps. C'était une expérience formidable, je ne me suis pas ennuyée une seconde et j'ai rencontré des personnes extraordinaires. J'en suis extrêmement reconnaissante. Merci à Meriem Amari d'avoir cru en moi pour le casting et @francetelevisions de m'avoir fait confiance. @theobertrand__ tu es une perle et un acteur très talentueux, @carolineriouoff et Laurent Orry je vous aime, tellement agréable de tourner avec des acteurs comme vous et je suis sûre que nous allons retravailler ensemble. Merci aussi à tous les réalisateurs avec qui j'ai tourné (spécial dédicace à @lordlewismartin), merci à tous les techniciens, aux stylistes, maquilleuses et coiffeuses, c'est un métier merveilleux bref merci à toutes les personnes extraordinaires que j'ai rencontrées sur les plateaux et qui sont devenues des amis."

Et Athéna Zelcovich d'ajouter à l'intention de ses admirateurs : "Jenny existera toujours à travers vous qui suivez @pblvofficiel. Je vous aime, fort, merci pour vos mots pleins d'amour et de bienveillance, enfin pas toujours ahah mais je ne vous en veux pas. Restons en contact pour la suite car je vous réserve plein de belles surprises !!!"

SPOILER : Ne lisez pas la suite si vous ne souhaitez pas en savoir trop sur ce départ.

Le personnage de Jenny Chanez décédera dans une fusillade, tué par Patrick Nebout. Un dénouement qui provoquera la colère de Kevin...