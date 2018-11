Plus belle la vie : Une actrice virée fait son grand retour !

Dans Plus belle la vie (France 3), les départs et les retours s'enchaînent. Ainsi, les fidèles de la série assisteront prochainement au retour d'un personnage bien connu. En effet, Dounia Coesens ou encore Léa François donneront la réplique à une revenante : Flavie Péan, qui interprétait Victoire Lissajoux !

En septembre 2018, la comédienne s'est affichée sur Instagram en compagnie de sa "team" composée de Dounia Coesens, Élodie Varlet, Léa François, Coline d'Inca et Charlie Nune. De quoi semer le doute quant à un éventuel retour dans Plus belle la vie. Deux mois plus tard, nos confrères de Télé Loisirs et Télé Star indiquent que Flavie Péan est en tournage à Marseille depuis quelques jours. Si pour l'heure rien n'a filtré quant à sa possible réapparition dans la série de France 3, prévue pour le mois de décembre, la jeune femme pourrait en surprendre plus d'un.

En effet, pour rappel, Victoire Lissajoux avait intégré le casting en 2008 comme étudiante en médecine. Après une histoire d'amour avec Sacha Malkavian, la jeune femme avait marqué les esprits en se suicidant en 2013. Ainsi, elle pourrait faire son retour sous forme de fantôme ou lors de flash-backs.

Mais ce n'est pas l'unique raison pour laquelle Flavie Péan n'était plus attendue. Le suicide de Victoire avait été ordonné par la production qui souhaitait alors mettre un terme au contrat de l'actrice. Comme l'avaient indiqué nos confrères de Télé Loisirs, la jeune femme avait été poussée vers la sortie après avoir participé à une parodie de Plus belle la vie par Groland (Canal+).

Rendez-vous en décembre prochain afin de retrouver Flavie Péan dans Plus belle la vie (France 3).