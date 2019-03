Plus belle la vie: Une ex-actrice victime de harcèlement et d'agression sexuelle

Nadège Beausson-Diagne vient de révéler un lourd secret sur Instagram. Ce vendredi 1er mars 2019, l'ancienne actrice de Plus belle la vie a admis avoir été victime de harcèlement sexuel lors de tournages qui se déroulaient en Afrique.

"Il est temps que je parle. Je n'ai pas pu le faire avant les mots étaient trop douloureux. Il y a eu #metoo et #balancetonporc. Depuis hier avec #memepaspeur j'ai raconté que moi aussi j'ai été victime de harcèlement sexuel et d'agression sexuelle sur deux tournages en Afrique", a-t-elle commencé. L'actrice de 42 ans a ensuite précisé que "c'était il y a très longtemps" et que "la douleur [avait] été engloutie".

"Aujourd'hui je suis prête à parler pour aider à libérer cette parole et récupérer ma vie. Je suis une résiliente. Je vais mettre en place une plateforme d'écoute pour que les jeunes femmes et jeunes hommes qui subissent ça ne se sentent plus jamais seuls. La reconstruction ne peut se faire qu'en libérant cette parole. Je vais travailler pour mettre en place une charte pour les tournages en Afrique. La peur doit changer de camps. Je n'ai plus peur. Je veux que mes drames servent à aider ceux qui ont encore les mots coincés dans leur douleur. Je rappelle que ce sont des crimes passibles de prison. Ne faisons plus comme s'ils n existaient pas !", a-t-elle ajouté. Elle a ensuite remercié le collectif de cinéastes du Fespaco de Ouagadougou qui ont permis à des actrices de parler de la place des femmes dans le cinéma africain. Un événement au cours duquel elle a parlé de ce sujet douloureux pour la première fois. Elle a également remercié son époux Geoffroy Jeff Tekeyan et certaines de ses amies pour leur soutien.