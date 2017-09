Plus belle la vie : Une jeune comédienne quitte la série...

Un nouveau départ se profile dans Plus belle la vie (France 3 ) !

La comédienne Marie Drion (20 ans), interprète de la jeune et jolie Zoé Prieur depuis quatre ans, a annoncé ce 14 septembre 2017 sa ferme intention de quitter la série à succès du service public.

"Hello amigos ! J'ai décidé d'arrêter Plus belle la vie. Quatre ans de belles rencontres, d'apprentissage, de up and down aussi mais aucun regret ! C'était une belle aventure ! Maintenant, place à la suite ! <3", a-t-elle publié sur ses comptes Twitter et Facebook.

Inévitablement, les fans de la série ont vivement regretté ce choix. "C'est un poisson d'avril un 14 septembre ?", "Oh c'est vraiment dommage ! Tu nous manqueras", "C'est triste mais je te souhaite le meilleur", Oh dommage tu étais l'un des personnages que je préférais, mais belle route à toi", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Pour rappel, le personnage de Zoé Prieur avait récemment marqué les esprits via son expérience homosexuelle avec Thérèse, le personnage campé par Manon Bresch.

Marie Drion va-t-elle retenter l'expérience Nouvelle Star grâce à cette liberté retrouvée ? A suivre...