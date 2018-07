Plus belle la vie : Une nouvelle intrigue choc se profile au Mistral

L'été s'annonce plein de rebondissements pour les habitants du Mistral dans le feuilleton Plus belle la vie. La fiction de France 3 n'a en effet pas fini de jouer avec les émotions des téléspectateurs. Après qu'elle a rendu hommage à la victoire des Bleus lors de son épisode du 16 juillet 2018, les intrigues continuent de déchaîner les passions. Dans l'un des prochains épisodes, Thérèse et Mirta se retrouvent dans une situation très compliquée.

En effet, le site officiel de Plus belle la vie a dévoilé en exclusivité le teaser de l'épisode du 24 juillet prochain. Dans ce court extrait vidéo, on voit Thérèse au plus mal et en pleurs dans une salle d'attente à l'hôpital accompagnée de Mirta. Alors que les deux femmes étaient sorties pour un cours de conduite, Thérèse se retrouve dans une collision avec une autre voiture. Sous le choc et très inquiète, la jeune femme se fait réconforter par Mirta en attendant des nouvelles de l'autre conducteur admis aux urgences.

Décidément, la série a voulu frapper fort cette saison avec les nombreux rebondissements qui animent les épisodes. Entre séparations de couples, mise en avant de sujets sensibles et intrigues familiales, les producteurs ne comptent pas laisser de répit aux fans !