Plus belle la vie : Une tentative de meurtre et de suicide à venir !

Les téléspectateurs de France 3 ne vont pas s'ennuyer avec les prochains épisodes de Plus belle la vie (diffusé du lundi au vendredi à 20h20). Si de nouvelles intrigues et de nombreux rebondissements sont à venir au Mistral, la série ne se repose pas sur ses lauriers. Prochainement, une tentative de meurtre et de suicide seront au programme.

Cette fois-ci, c'est Hector qui sera au coeur de toutes les péripéties de Plus belle la vie. Après avoir retrouvé la mémoire, le jeune homme a été chargé d'une mission : tuer Estelle. Dans un petit extrait de l'épisode 3616 (qui sera diffusé le 3 septembre prochain), ce dernier s'imagine en train d'étrangler sa victime avant de reprendre ses esprits. Mais, c'était sans compter sur la présence de Rodrigue qui le pousse à exécuter sa tâche le plus rapidement possible.

C'est dans l'extrait de l'épisode suivant que Hector se retrouve face à une Estelle endormie sur son lit. Le jeune homme pointe ici son pistolet sur la jolie brune. Mais, après quelques secondes d'hésitation, il retourne son arme contre lui et songe à se suicider. Fort heureusement, Hector renonce à la dernière minute et s'excuse.

Arrivera-t-il au bout de sa mission ? Repensera-t-il au suicide ? Pour le savoir, rendez-vous dans les prochains épisodes de Plus belle la vie sur France 3.