PNL définitivement absent de Coachella : les États-Unis refusent l'un d'eux...

Cette fois, c'est bel et bien définitif : le groupe de rap français PNL ne se produira pas au célèbre festival de musique Coachella. Attendu dans le désert de Californie, le groupe composé d'Ademo et N.O.S (de leurs vrais noms Tarik et Nabil Andrieu) a été victime du refus des autorités de laisser entrer l'un d'eux sur le territoire américain...

Les démarches pour obtenir le visa de l'un des chanteurs n'ont finalement rien donné. Le groupe, qui avait déjà annulé une représentation à Coachella, va devoir également laisser tomber celle prévue le dimanche 23 avril. "Bon les chicos chicas, après de nombreux efforts nous ne pourrons pas jouer au festival Coachella. Le visa a été refusé par les autorités américaines ce mardi matin. Nous avions pris la décision de jouer quoi qu'il arrive, N.O.S sur place et Ademo depuis la France retransmis en direct sur les écrans de la scène. Mais les organisateurs de ce festival en ont décidé autrement. C'est pas ce qui nous arrêtera, au contraire, cela nous donne encore plus d'ambition. On continue à charbonner pour nos fans et on remercie encore ceux qui se sont déplacés ! #OnPrendraLeMondeChico #ArreteNousSiTuPeux #NotreMusiqueTraverseraLeurPutainDeFrontiere PNL", peut-on lire ce jeudi 20 avril, toujours sur Facebook.