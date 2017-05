Pom Klementieff (Gardiens de la Galaxie 2) : Pourquoi elle a quitté la France

Si le nouvel opus des Gardiens de la Galaxie est réjouissant, c'est, entre autres, grâce à sa galerie de personnages irrésistibles. Nouvelle recrue dans la bande irrévérencieuse de la maison Marvel : Mantis. Dans la superproduction hollywoodienne, cette femme insecte est incarnée par la Française Pom Klementieff. En interview pour Le Parisien, l'actrice de 30 ans revient sur son parcours et son ascension à Hollywood.

Mantis fait la connaissance des Gardiens de la galaxie dans l'épisode numéro 2 de la saga la plus cool de super-héros. Alien aux yeux noirs, elle est capable de ressentir les émotions, même les plus profondément enfouies. Pour jouer ce rôle, les studios ont misé sur une Française, l'actrice Pom Klementieff.

Un choix qui fait mouche ! Remarquée dans la série Pigalle la nuit et dans Loup de Nicolas Vannier, la comédienne née d'un père franco-russe et d'une mère coréenne s'impose sans mal dans ce blockbuster, arborant une prothèse sur le front et des lentilles noires qui couvrent toute la surface de l'oeil : "Le reste étant rajouté en post-production", précise-t-elle.

Pom Klementieff se sent bien de l'autre côté de l'Atlantique et ne regrette pas d'avoir quitté l'Hexagone : "Je suis partie aux Etats-Unis car je ne me sentais pas heureuse en France sur les plans personnel, familial et professionnel. J'ai découvert Los Angeles et je suis tombée aussitôt amoureuse de la ville. Quand j'ai décroché un premier rôle dans Old Boy de Spike Lee, j'ai pu obtenir un visa artistique et y emménager." Celle qui a été en couple avec Nicolas Bedos il fut un temps se sent donc épanouie dans la Cité des anges, promise à un avenir souriant. Et son parcours fait écho à celui d'une autre : Sofia Boutella. Frenchie elle aussi, elle a séduit les producteurs américains, sachant se glisser dans toutes sortes de personnages, tel un caméléon. On la retrouvera face à Tom Cruise dans La Momie.

Les Gardiens de la galaxie vol. 2, en salles depuis le 26 avril