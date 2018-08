Pont effondré à Gênes: Un présentateur de JT lynché pour son intro "dégueulasse"

Présenter les nouvelles les plus sinistres du monde, un exercice difficile pour tout journaliste aux commandes d'un bulletin télévisé... Le présentateur anglais Tom Bradby l'a vérifié à ses dépens, auteur d'un lancement qui a heurté la sensibilité de ses téléspectateurs et déclenché un tollé sur les réseaux sociaux.

Comme beaucoup de ses confrères, Tom Bradby a eu mardi 14 août 2018 à évoquer, dans le journal vespéral News at Ten sur ITV News, le drame de l'effondrement du pont Morandi à Gênes, en Italie, qui avait fait au moment où il se trouvait à l'antenne 35 morts (39 selon le dernier bilan, alors que nous écrivons ces lignes). Mais la manière dont il a introduit le sujet a déconcerté et choqué une partie du public : "Combien de fois chacun de nous a-t-il roulé sur un pont autoroutier ? Cela vous est-il déjà venu à l'esprit qu'il pourrait s'effondrer sous vos roues ? Eh bien aujourd'hui à Gênes, c'est ce qui est arrivé, avec des conséquences désastreuses", a formulé le présentateur de 51 ans pour aborder la tragédie. Une entrée en matière dont la légèreté et le décalage ont suscité des réactions très désapprobatrices sur Twitter, comme l'a observé le Daily Mail.

"Quel intro odieuse et insensible", a fustigé un utilisateur du réseau social, résumant bien l'avis du plus grand nombre. "Totalement hors de propos", "un ton absolument absurde", "du journalisme carrément choquant et sans coeur", "atroce", "dégueulasse", "écoeurant", ont réagi des téléspectateurs "abasourdis" par tant de légèreté apparente. "Les infos, ce n'est pas l'endroit pour avoir une attitude aussi désinvolte et suffisante", lui a-t-il encore été reproché. "Si ce ne sont pas vos propres mots, celui qui les a écrits doit se trouver un autre job", a commenté un autre Twittos, semblant espérer que le journaliste n'ait fait que lire un lancement écrit par quelqu'un d'autre.

"Bon sang, mais qu'est-ce que je viens de voir ? On aurait dit qu'il allait me refourguer du Cillit Bang, pas qu'il allait relayer une info sur une tragédie !", "Pourquoi Tom Bradby lit-il les titres d'ITV News comme s'il s'agissait d'un blockbuster hollywoodien ?", ont condamné d'autres utilisateurs du réseau social. L'un d'entre eux a même porté un jugement définitif : "Pouvons-nous s'il vous plaît avoir un présentateur de JT décent ?, a-t-il demandé à la chaîne. Tom Bradby est affligeant, toujours à vouloir sensationnaliser les infos et donner son avis. Je ne suis pas intéressé par son avis sur quoi que ce soir #encolère #nonprofessionnel."

Et dire que Tom Bradby est revenu à l'antenne il y a peu, après un arrêt maladie de quatre mois lié à des problèmes d'insomnie...

Et tandis que l'intéressé essuyait une tempête de critiques, sur les lieux de la catastrophe, les services de secours mettaient tout en oeuvre, sans relâche, dans l'espoir de retrouver des survivants dans les décombres. Un espoir de plus en plus mince à mesure que les heures passent... Mercredi 15 août à la mi-journée, le bilan de la protection civile s'élevait à 39 morts confirmés - dont des enfants de 8 à 13 ans - et 15 blessés, dont une douzaine dans un état grave, ainsi que plusieurs disparus, faisant de la catastrophe le drame de ce type le plus meurtrier survenu en Europe depuis 2001. Lorsque tout un segment (long de 200 mètres) du viaduc Morandi (du nom de son concepteur) s'est effondré, ce sont environ 35 voitures et quelques camions qui ont été précipités dans le vide, d'une hauteur de 45 mètres...