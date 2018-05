Portia De Rossi devant sa femme Ellen DeGeneres : "Je change de vie !"

Contrairement à de nombreux autres professionnels, les acteurs, les chanteur ou les mannequins n'ont pas d'âge limite pour partir à la retraite. Portia De Rossi a fixé le sien à 45 ans. La comédienne met fin à sa carrière, c'est ce qu'elle a annoncé à son épouse, devant des millions de téléspectateurs.

C'est sur le plateau d'Ellen, animée par son épouse Ellen DeGeneres, que Portia De Rossi a confirmé l'info. La présentatrice lui a ouvert la voie en la remerciant d'être venue sur son plateau (Portia De Rossi y était passée en février pour l'anniversaire de sa femme) et d'avoir surmonté son aversion pour les interviews. "En réalité, c'est la raison pour laquelle elle a arrêté la comédie. Tu as décidé que tu ne voulais plus jouer et tu as quitté [la série] Scandal."

"J'approchais les 45 ans et je me demandais si il y avait quelque chose que je n'avais jamais fait avant, qui serait un défi et différent et dans lequel je pourrais me lancer, explique Portia De Rossi. Je savais en quelque sorte ce que serait la comédie dans les 10, 20 prochaines années donc j'ai décidé d'arrêter et de créer une entreprise." Cette entreprise baptisée GENERAL PUBLIC® est un studio d'art qui expose et vend des toiles de peinture en 3D.