Pourquoi Justice League est un film furieusement spectaculaire...

L'union fait la force sur le tournage

Si le film prône l'union des forces pour vaincre le mal, la cohésion de groupe a également été primée lors du tournage du film. En effet, le réalisateur Zack Snyder a dû quitter le film après un drame familial et Josh Whedon a repris le flambeau. Pour UGC Illimité, Gal Gadot a déclaré : "Alterner les réalisateurs sur un même film, c'est un exercice particulier. On ne peut que se montrer solidaire de Zack." Ezra Miller poursuit : "C'était une situation à la Crisis on Infinite Earths. Dans le sens où c'était beau de voir toute l'équipe s'unir pour se supporter les uns les autres dans cette période difficile. Ironiquement, c'est aussi en partie l'intrigue du film : devant une situation de crise inédite, tu te retrousses les manches et tu bosses avec tes partenaires plus que jamais."

La musique

Un hommage sera rendu dans Justice League au Superman de Christopher Reeve, rapporte Allociné. Le compositeur Danny Elfman a en effet révélé à Billboard que son travail sur la bande originale du film de Zack Snyder et Joss Whedon lui avait permis de réaliser un rêve en rendant hommage au travail de son légendaire collègue John Williams : "J'ai utilisé à un moment donné le thème de Wonder Woman qu'Hans Zimmer avait introduit dans Batman v. Superman, mais j'ai aussi eu l'occasion d'employer le thème de Superman créé par John Williams, et c'était pour moi l'accomplissement d'un rêve car j'ai pu remanier cette mélodie en l'employant d'une manière plus sombre lors d'un passage vraiment dramatique. C'est le genre de choses que certains fans vont remarquer, alors que d'autres non. Et c'est à un moment du film où on ne sait pas dans quel camp Superman se situe."