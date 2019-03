Premiers baisers : Annette et Anthony Dupray réunis 25 ans plus tard !

Voilà une nouvelle qui devrait ravir les fans de pop culture des années 1990 !Vingt-cinq années après le succès phénoménal de la sitcom AB productions Premiers baisers, Anthony Dupray (le beau gosse Anthony) et Magalie Madison (l'inoubliable Annette) ont accepté de rejouer la comédie ensemble... et très loin de la "cafèt'" !

En effet, comme on peut le lire dans le magazine Télé 7 jours, les comédiens de 44 et 45 ans aujourd'hui vont se donner la réplique dans une toute nouvelle pièce de théâtre intitulée Derniers baisers. L'idée du scénario vient d'ailleurs d'Anthony Dupray et cette pièce parle d'un acteur de série télé qui a connu la gloire dans les années 90 et qui reçoit une invitation pour passer un moment avec des fans nostalgiques un peu spéciaux...

La pièce Derniers baisers, écrite par Franck Le Hen (à qui l'on doit notamment Bonjour ivresse) et mise en scène par Christine Hadida, sera à l'affiche de la Grande Comédie à Paris à partir du 3 mai prochain et jusqu'au 10 juillet, du mardi au dimanche.

Sur son compte Instagram, Anthony Dupray, marié depuis le printemps 2017, multiplie les clichés avec sa partenaire Magalie Madison (qui est maman d'un petit garçon nommé Jahilo, 11 ans) depuis quelques jours. Après avoir dévoilé les coulisses d'un shooting, le beau quadra a publié l'affiche officielle de la pièce. "Nous sommes très heureux de vous dévoiler l'affiche officielle de la pièce Derniers baisers ! Nous vous donnons rendez-vous à partir du 3 mai à la Grande Comédie à Paris. On compte sur vous !", indiquait-il avec enthousiasme en légende.