Présidentielle : Ces candidats fans de... Grey's Anatomy et Desperate Housewives !

Ils passent beaucoup à la télé en ce moment et la regardent aussi. TV Magazine s'intéresse cette semaine aux onze candidats à l'élection présidentielle et à ce qu'ils regardent quand ils font un break dans leurs activités particulièrement intenses ces dernières semaines. Si l'on sent certains sur la retenue, d'autres n'ont pas peur d'avouer qu'ils sont fans de séries grand public, à l'instar de Nicolas Dupont-Aignan, qui adore Columbo mais "aime aussi Grey's Anatomy et Desperate Housewives." Le candidat gaulliste de Debout la France n'est pas le seul à apprécier tout particulièrement Eva Longoria et ses célèbres voisines, Jean Lassalle aussi. A la question : "Êtes-vous 'accro' aux séries ? Lesquelles regardez-vous ?", la figure à part de la scène politique répond : "Ma préférée, c'était Desperate Housewives. Suivie de très près par L'amour est dans le pré (pas vraiment une série certes) et Plus belle la vie quand je suis à la maison."

A l'inverse, il y a ceux qui ne sont ni Grey's Anatomy, ni Desperate Housewives, ni même séries du tout. C'est le cas d'Emmanuel Macron. Le candidat "d'En marche" est plutôt The Voice. "Mes émissions préférées sont celles qui dévoilent des aspects méconnus ou inattendus de la France. Quant à mes goûts, je regarde Télématin, mais aussi La Grande Librairie et même The Voice !", avoue-t-il.

Parmi tous les candidats, il fallait bien que l'un d'entre eux cite une série politique, et c'est Marine Le Pen qui confie : "J'aime beaucoup House of Cards, qui est une série bien ficelée et très intéressante." Sauf que pour elle les rôles sont inversés, c'est elle qui court après le poste de président, alors que dans House of Cards c'est un homme qui brigue la Maison Blanche, l'excellent Kevin Spacey.

