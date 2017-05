Pretty Woman : La robe mythique de Julia Robert désormais accessible !

Avec cette robe iconique, la marque Hunza G, spécialisée d'abord dans les maillots de bain, fait un joli coup de com' mais précisons que c'est cette même maison qui est à l'origine de la fameuse tenue que portait Julia Roberts dans le film ! Remise au goût du jour – c'est-à-dire sans l'effet tye and dye –, elle nous fait replonger dans les nineties. Que pense la plus belle femme de l'année (selon People Magazine, mais bien d'autres gens aussi) du retour de cette robe sexy ?

Comédie romantique qui a traversé le temps depuis sa sortie en 1990, Pretty Woman n'était toutefois pas celle qui avait été prévue à l'origine. Jeffrey Katzenberg, ancien membre éminent des Walt Disney Studios qui ont produit le film, avait révélé qu'une autre fin, tragique celle-là, avait à l'époque été envisagée pour ce film culte, lors d'une rencontre à New York au mois de mars : "Je ne peux pas vous dire le temps qu'on a passé à en débattre. Dans le script, Pretty Woman était un film rated R [les spectateurs mineurs (17 ans et moins) doivent être accompagnés d'un adulte, NDLR] sur une prostituée d'Hollywood Boulevard. Dans la fin de la version originelle du scénario, plutôt sombre, l'héroïne mourait, il me semble, d'une overdose."

Toutefois, lors des retrouvailles de l'équipe du film en 2015, les membres de la production du film avaient raconté une version légèrement différente. Ils avaient expliqué que le script original devait effectivement être beaucoup plus sombre, mais que c'était la copine de Viviane, Kit De Luca, qui devait mourir d'une overdose. Ils avaient aussi indiqué que le long métrage devait s'intituler 3000, le prix des passes de la prostituée.