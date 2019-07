Prince Amedeo : La princesse Elisabetta enceinte de leur deuxième enfant

A 33 ans, le prince Amedeo de Belgique, aîné des cinq enfants de la princesse Astrid et de son époux le prince Lorenz, se prépare à devenir père pour la seconde fois : sa femme la princesse Elisabetta, avec qui il fêtait ce 5 juillet 2019 son 5e anniversaire de mariage, est enceinte.

Révélée en premier lieu par le média belge néerlandophone VRT NWS, l'information est confirmée par le magazine Point de Vue (numéro 3702 du 3 juillet) suite à l'apparition de "Lili", comme elle se fait plus couramment appeler, avec un ventre très significatif lors d'un récent mariage en Autriche. Une grossesse qu'on devine effectivement assez remarquable, puisque VRT News indiquait que la naissance doit avoir lieu au mois de septembre.

Le prince Amedeo et la princesse Elisabetta (née Rosboch von Wolkenstein), aristocrate et journaliste italienne de 31 ans, étaient déjà parvenus à garder le secret fort longtemps lors de la première grossesse de madame, qui avait été connue tout juste un mois avant la venue au monde de leur fille, la princesse Anna Astrid, le 17 mai 2016 à Bruxelles. En juin 2017, la fillette avait été la grande attraction d'un événement festif qui avait rassemblé la famille royale belge pour une célébration anticipée du 80e anniversaire de la reine Paola ; maintenant âgée de 2 ans, elle va prochainement devoir partager la vedette avec un petit frère ou une petite soeur. Quant au roi Albert II et à la reine Paola, dont Amedeo est l'aîné des douze petits-enfants, ils se réjouissent très certainement à l'idée d'accueillir dans la famille leur deuxième arrière-petit-enfant.