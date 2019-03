Prince Charles et Camilla : Soirée cocktails avec Lionel Richie aux Caraïbes

Plus tôt dans la journée, le prince Charles et Lionel Richie s'étaient déjà réunis pour annoncer la nomination du chanteur en tant que nouvel ambassadeur global du Prince's Trust, l'organisation fondée par le prince de Galles qui soutient les jeunes en difficultés. Comme le rapporte le Daily Mail, lorsqu'il a remercié l'interprète d'avoir accepté ce nouveau rôle, le prince s'est laissé aller à une boutade en déclarant : "It must have been you I was looking for" ["Ça devait être vous que j'attendais", NDLR], en référence aux paroles de sa chanson Hello. Amusé, Lionel Richie a alors répondu : "Oh, vous avez dit ça ? Oui, il l'a bien dit."