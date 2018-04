Prince Charles : Pour une histoire de WC, il lâche un gros mot !

Le prince Harry s'est bien amusé, par le passé, en posant ses "WC de luxe" au beau milieu de l'Antarctique lors d'une expédition montée avec l'association Walking with the Wounded, mais son père le prince Charles, qu'on se le dise, n'est pas du genre à emmener ses toilettes dans ses bagages.

Le fils aîné et héritier de la reine Elizabeth II, en visite officielle d'une semaine en Australie avec son épouse la duchesse Camilla dans le cadre des Jeux du Commonwealth, organisés du 4 au 15 avril 2018 sur la Gold Coast, a été cueilli à froid par la question d'un journaliste de la station radio Hit105 : s'emparant d'une rumeur tirée d'une biographie dernièrement publiée par l'auteur Tom Bower, Prince rebelle : le pouvoir, la passion et la défiance du prince Charles, selon laquelle le monarque en puissance aurait un jour emporté avec lui sa propre lunette de toilettes lors d'un déplacement chez un ami, le reporter en question n'a pas hésité à confronter l'intéressé au cours d'une rencontre publique dans le jardin botanique de Brisbane. "Mes propres quoi ?!", s'est d'abord étranglé le prince de Galles, avant d'ajouter : "Oh, n'allez pas croire ces conneries ["crap", en VO, qui, justement, peut aussi être traduit par "m**rde" en français, NDLR] !" L'envoyé spécial de la radio, ne reculant décidément devant rien, a même voulu vérifier cette réponse auprès de Camilla, qui, offusquée, a rétorqué : "Vous n'allez pas croire ça !", avait-elle rétorqué.

L'affaire a pris des proportions impensables pour une rumeur aussi saugrenue, émanant d'un ouvrage qui donne une image plutôt peu flatteuse du prochain chef du Commonwealth désigné, décrit comme un homme vaniteux et déconnecté de la réalité (outre sa lunette de WC, la biographie prétend qu'il voyagerait aussi avec son propre matelas, son propre papier hygiénique, changerait de vêtements cinq fois par jour et aurait été affolé en découvrant un jour du plastique sur son assiette – c'était du film alimentaire...). Un portrait pas franchement cohérent avec celui, bien réel, du prince amoureux de la nature, précurseur sur les préoccupations environnementales avec son domaine de Highgrove et philanthrope investi via le Prince's Trust.

Tellement saugrenue, en fait, que le directeur de la communication du prince Charles, Julian Payne, s'est même servi de son compte Twitter personnel pour publier un message ironique : "La tournée du prince et de la duchesse en Australie et à Vanuatu a commencé : 30 engagements, 7 jours, 1 Jeux du Commonwealth, 0 WC privé."

"Je suis ravi d'apprendre que le prince Charles ne craint pas les WC australiens", a répliqué, tout aussi ironique, Tom Bower auprès du chroniqueur Sebastian Shakespeare.