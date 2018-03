Prince et la mort de son fils : son ex-femme Mayte Garcia raconte leur choc

Alors que l'on en apprend davantage sur la mort de Prince, d'une overdose d'antidouleurs le 21 avril 2016, son ex-épouse Mayte Garcia, qui a vécu à ses côtés de 1993 à 2001, était de passage en France. Dans The Most Beautiful : ma vie avec Prince, Mayte Garcia y raconte les exigences de l'artiste et ses excentricités parfois violentes. La danseuse et chorégraphe de 44 ans s'est confiée au magazine Gala.

De tous les sujets abordés avec nos confrères, celui de son fils avec Prince est le plus douloureux. "Je suis tombée enceinte le soir de notre mariage, ou deux-trois jours plus tard", affirme Mayte Garcia. Leur enfant naît le 16 octobre 1996. Prénommé Amir, le bébé est très malade. Il souffre du syndrome de Pfeiffer caractérisé dans son cas par une déformation du crâne et un retard mental. L'enfant ne survit que six petits jours. "J'avais 22 ans, je me croyais invincible, raconte sa mère dans Gala. Je suis restée sous le choc, incapable de m'exprimer." Nos confrères écrivent : "Le couple bascule dans le déni, au point d'accorder une interview à l'animatrice Oprah Winfrey dans la chambre du bébé."

Une seconde épreuve mettra à mal leur mariage. Bien que Prince et Mayte Garcia se voient de moins en moins, elle tombe enceinte et fait une fausse couche. Quand elle lui annonce, il lui répond qu'il doit retourner en studio. "Je ne le reconnaissais plus", dit-elle. Mais aussi : "J'imagine que d'autres femmes l'ont consolé."

C'est en effet le cas. Mayte écrit dans son livre : "Au début des années 2000, j'ai compris que c'était la fin. Il m'avait humiliée et trompée, puis il avait sorti un clip dans lequel on le voyait s'amuser avec une autre sur un canapé. J'avais l'impression d'être bannie, par mon mari mais aussi par Dieu. C'est comme s'il voulait que je disparaisse, et d'une certaine manière c'est ce que j'ai fait." Elle lui écrit une lettre et part.

Mayte Garcia tombe alors dans les bras de Tommy Lee, l'ex-mari de Pamela Anderson, jusqu'en 2003. Désormais discrète sur sa vie privée, celle qui a chorégraphié la mythique prestation au python de Britney Spears lors MTV Video Music Awards de 2001 vit avec sa fille Gia, adoptée en 2013, à Las Vegas. Elle parcourt le monde pour enseigner la danse.