Prince Felix, 14 ans : La famille royale réunie pour sa confirmation, parfaite

Après des moments douloureux suite à la mort du prince Richard, époux de la princesse Benedikte, la famille royale danoise a pu retrouver le sourire lors d'un joyeux rassemblement : le 1er avril 2017, le clan se réunissait autour du jeune prince Felix, tout heureux, à l'occasion de sa confirmation.

La cérémonie, conduite par le chapelain royal Erik Norman Svendsen, s'est déroulée en la chapelle du palais de Fredensborg, au nord de Copenhague sur l'île de Seeland, résidence royale privilégiée par la famille de la reine Margrethe II de Danemark au moment du printemps - la traditionnelle cérémonie de bienvenue organisée lorsque la monarque y prend ses quartiers de saison a d'ailleurs eu lieu trois jours plus tard.

Divorcés depuis 2005 mais en excellents termes pour le bien de leurs deux grands garçons, le prince Joachim de Danemark et la comtesse Alexandra de Frederiksborg, qui fut sa femme pendant dix ans, étaient réunis, "très, très fiers" ainsi que l'a confié à la presse le second fils de la souveraine. Un papa comblé qui avait également à ses côtés son épouse la princesse Marie et les deux enfants qu'ils ont eus ensemble, le prince Henrik (7 ans) et la princesse Athena (5 ans), avec lesquels ils avaient passé deux jours plus tôt de très bons moments au parc d'attractions Bakken, tout proche de Fredensborg.

La comtesse, qui a divorcé en 2015 dans des circonstances houleuses de son second mari, le photographe Martin Jorgensen, était accompagnée par sa mère Christa Manley, laquelle s'était semble-t-il entendue avec la reine Margrethe : les deux grand-mères comblées du prince Felix étaient à l'unisson dans des tenues bleu ciel ! L'adolescent de 14 ans, impeccable en costume gris, pouvait également compter sur la présence de son grand-père le prince Henrik, un papy attentionné qui s'est globalement retiré de la vie publique, et sur celle de son grand frère aux cheveux longs, le prince Nikolai, 17 ans, très chic dans un costume à carreaux. La famille de son oncle le prince héritier Frederik, présent avec la princesse Mary et leurs enfants Christian, Isabella, Vincent et Josephine, prenait également part à l'événement, tout comme ses parrains et marraines - Christian Ahlefeldt-Laurvig, Oscar Davidsen Siesby, Damian Sibley, Martina Bent and Annick Boel.

"C'est le plus beau jour de ma vie !", a même assuré le prince Felix aux médias. D'autres suivront, c'est certain.