Prince Frederik : Avec Mary et leurs 4 enfants, journée marathon pour ses 50 ans

Alors que les célébrations du 70e anniversaire du prince Charles battent déjà leur plein à cinq mois de la date fatidique, après une garden party rendue mémorable par la présence des jeunes mariés Harry et Meghan de Sussex, le Danemark a ouvert les festivités – pour une durée moindre – en vue des 50 ans du prince héritier Frederik, le 26 mai 2018.

Trois jours après un premier événement organisé au palais de Christiansborg sous l'égide du fonds caritatif à son nom, le fils aîné et héritier de la reine Margrethe II de Danemark était lundi 21 mai 2018 le héros de la "Course royale" (Royal Run), une épreuve sportive avec deux distances possibles (One Mile, soit 1,609 km, ou 10 km) qui s'est déroulée dans les villes d'Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Odense et Copenhague/Frederiksberg.

Marathonien aguerri et, plus largement, athlète accompli, le prince Frederik a couru le mile dans les quatre premières avant de finir en beauté par le 10 km de Copenhague, dans une superbe ambiance. À chaque étape, ses quelques minutes de course à pied s'accompagnaient d'autres activités : de bon matin à Aalborg, il a ainsi pris part notamment à une petite animation, Happy Moves, pour donner aux plus jeunes le goût du sport ; à partir de 11h à Aarhus, il était chargé de donner le départ des deux courses et d'accueillir les premiers arrivants du 10 km ; à 13h20 à Esbjerg, il effectuait une remise de médailles ; à 16h à Odense, il visitait le village des runners en plus de courir le mile en compagnie de son épouse la princesse Mary, qui inaugurait peu auparavant la Semaine de la mode de Copenhague, et de donner le départ du 10 km ; et enfin à Copenhague à partir de 18h35, il pouvait, après une rencontre avec les élus locaux et des représentants d'associations, donner tout ce qu'il lui restait sur le 10 km.