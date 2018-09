Prince Frederik : De retour après son opération en urgence, Mary peut souffler

La machine s'est enrayée. Sportif aguerri aux performances plus qu'honorables, capable de boucler un IronMan et de courir le marathon en à peine plus de 3h20, le prince Frederik de Danemark a connu pile au moment de la rentrée un gros pépin physique : le fils aîné et héritier de la reine Margrethe II a en effet dû se faire opérer en urgence le 2 septembre 2018 d'une hernie discale.

Après deux semaines de convalescence durant lesquelles son épouse la princesse Mary a assuré l'intérim, Frederik, qui fêtait en mai dernier son 50e anniversaire de manière festive et... sportive, a repris ses activités officielles lundi 17 septembre. Au Bella Center, fameux centre de conférences et d'événements de Copenhague, le prince a ainsi assuré avec un grand sourire que tout allait "très bien", à son arrivée pour l'inauguration de l'ITS World Congress (le congrès mondial annuel sur les systèmes de transport intelligents). Il s'est acquitté de sa mission sans encombres, coupant le ruban rouge et prononçant le discours d'ouverture de ce sommet axé sur le rôle des STI dans la qualité de vie, par leur impact sur l'organisation des villes, plus éco-responsables.

Le prince Frederik avait quitté le Rigshospitalet de Copenhague au lendemain de l'intervention, mais avait dû observer deux semaines de repos. Son épouse la princesse Mary, qui avait fait sensation auprès de Brigitte Macron quelques jours plus tôt à l'occasion de la visite du couple présidentiel français au Danemark, ne s'était guère étalée sur le sujet quand on l'avait interrogée à la faveur de ses engagements officiels, notamment le 4 septembre à l'Ecole de commerce de Copenhague, où elle était superbe dans un chemisier Victoria Beckham. En réalité, l'héritier du trône souffrait du dos depuis de longues semaines - déjà au mois de mai, lors de son marathon de courses à pied dans tout le pays pour son 50e anniversaire, il avait révélé que ces maux l'empêchaient de courir comme il l'aurait voulu. Des douleurs que les médicaments ne suffisaient pas à contrer et qui avaient contrarié ses vacances en famille à Skagen en juillet. Et s'il avait pris sur lui lors de la venue d'Emmanuel Macron et son épouse, il semblait ne plus avoir d'autre choix que de passer sur la table d'opération.

Suppléant au pied levé son époux, la princesse Mary de Danemark a vu en conséquence son programme d'activités augmenté et c'est seule qu'elle présidait le 5 septembre à une rituelle commémoration militaire ou encore qu'elle s'est déplacée en visite officielle en Finlande les 13 et 14 septembre.