Prince George de Cambridge : La photo officielle de son premier jour d'école

Jeudi 7 septembre 2017, le prince George de Cambridge a vécu sa première rentrée des classes. Un moment très attendu par le public depuis la révélation de sa scolarisation à Thomas's Battersea, un établissement mixte à 18 000 livres l'année (près de 20 000 euros), et de la date de son entrée à l'école maternelle (il devrait entamer le cycle primaire l'an prochain).

En l'absence de sa maman Kate Middleton, trop souffrante en raison des symptômes de sa troisième grossesse annoncée le lundi précédent, le petit prince, qui a fêté son 4e anniversaire en juillet, était accompagné seulement par son père le prince William. Comme il est d'usage au sein des familles royales, le héros du jour a pris la pose avant son départ pour l'école, histoire d'immortaliser cet épisode important, le temps d'une photo officielle "adorable" que le duc et la duchesse de Cambridge ont eu le plaisir de partager a posteriori, adressant par la même occasion leurs remerciements pour tous les sympathiques messages qu'ils ont reçus.

Sur le perron du palais de Kensington, résidence officielle désormais permanente des Cambridge – au détriment d'Anmer Hall (dans le Norfolk) –, "George Cambridge", nom sous lequel il sera connu dans son cursus, apparaît enjoué et un brin malicieux dans l'uniforme rouge et bleu marine de l'école qu'il intègre, après une année et demie pré-scolaire dans un établissement Montessori. Père et fils s'affichent tout sourire et très détendus, le jeune blondinet jouant avec l'une de ses jambes comme on l'a déjà vu faire en pareilles circonstances – on pense notamment à la séance photo de la fin de la tournée au Canada en octobre 2016.