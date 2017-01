Prince George de Cambridge : Nos 10 photos préférées de son année 2016

Septembre 2016 - Mercredi, c'est le jour des enfants

La date était cochée depuis des semaines par les admirateurs des Cambridge : ce 28 septembre 2016, le prince George et la princesse Charlotte (dont on découvre alors les premiers pas) sont conviés à une fête avec des enfants de familles de militaires dans les jardins de la Maison du Gouvernement à Victoria, dans le cadre de la tournée royale pour laquelle ils accompagnent leurs parents. Tout est fait pour le bonheur et l'émerveillement des petits : sculpteur de ballons et animations diverses leur en mettent plein les mirettes. On aurait d'ailleurs pu choisir de mettre en avant une des images du prince George béat ou éclatant de rire devant les bulles qui s'envolent, mais celle le montrant en train de se faire réprimander après avoir utilisé son pistolet à bulles pour tirer sur ses parents et sa soeur est vraiment imbattable. (pssst : pour les autres, allez donc voir dans le diaporama ci-dessus)