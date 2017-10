Prince George de Cambridge : Son film préféré ? Un classique !

Dès ses tout premiers jours dans ce monde, le prince George de Cambridge a été élevé au grand air du monde sauvage : "Il grandira dans la savane, il y a plein d'éléphants et de rhinos en jouets dans la chambre", confiait son père le prince William juste après sa naissance, alors que l'aménagement des lieux n'était même pas encore achevé. Quoi d'étonnant, de fait, à ce que le film préféré du fils du duc de Cambridge soit un classique éternel à la gloire de cette faune qu'il s'attache à défendre : Le Roi Lion ?

William a fait cette révélation lundi 16 octobre 2017, lors de l'événement auquel il prenait part dans la gare de Paddington à Londres avec son frère le prince Harry, mais aussi son épouse la duchesse Catherine, enceinte de leur troisième enfant. Le trio royal, en lien avec les actions de son organisation The Charities Forum regroupant une trentaine d'associations qu'il soutient, était venu rencontrer des dizaines d'enfants issus de milieux défavorisés à l'heure pour eux de partir en voyage. À bord du train Belmond British Pullman, jumeau de l'Orient-Express, tous trois ont été assaillis de questions. Kate a ainsi partagé sa vision de ce qu'est la vie de princesse avec une fillette qui rêverait d'embrasser cette "carrière", tandis que William a été interrogé par un jeune garçon sur les goûts du prince George, 4 ans, en matière de films.

"Il aime bien Le Roi Lion, il l'a vu un certain nombre de fois, a-t-il répondu. On a aussi regardé Les Octonauts [série animée de la BBC, diffusée en France sur TF1, ndlr] à de nombreuses reprises. Il a regardé quelques films Lego également, il a vu plein de choses dans ce genre." Mais qu'on ne s'y méprenne pas : le duc et la duchesse de Cambridge s'emploient pour que George, troisième dans l'ordre de succession au trône, ne soit pas un accro des écrans : "Le garder à l'écart de la télévision, c'est un sacré boulot : pas trop de télé", a souligné son papa, qui n'a pas caché dans un passé récent son addiction – conjointe avec Kate – à des séries à succès telles que Downton Abbey et Game of Thrones.

Il n'a en revanche pas précisé si le prince George entonnait déjà à tue-tête l'une des fameuses chansons de la bande originale du classique Disney de 1994 : Je voudrais déjà être roi (I Just Can't Wait to Be King) !