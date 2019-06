Prince George : Sa maîtresse fiancée au meilleur ami du prince William

Une fois encore, le prince George (5 ans) et sa petite soeur Charlotte (4 ans) seront bientôt de mariage. Selon les informations du Sunday Times publiées le 23 juin 2019, Thomas van Straubenzee, le meilleur ami du prince William et parrain de la princesse Charlotte, vient de se fiancer à une certaine Lucy Lanigan-O'Keeffe, directrice adjointe de Thomas's Battersea, l'école privée que fréquente le prince George, rejoint dès septembre prochain par sa petite soeur.

Tandis que le prince William pourrait bien être le témoin du marié, ses enfants George et Charlotte devraient quant à eux rejouer les garçon et demoiselle d'honneur pour ces nouvelles noces. Il faut dire qu'ils sont particulièrement rodés à cet exercice : après l'avoir été pour le mariage de Pippa Middleton et James Matthews en 2017, ils ont à nouveau occupé une place de choix au mariage du prince Harry et Meghan Markle en mai 2018, puis à celui de la princesse Eugenie en octobre dernier. Ils étaient également à l'honneur lors du mariage de Sophie Carter, amie proche de Kate Middleton et marraine de Charlotte, en septembre 2018.

Mais qui est donc Thomas van Straubenzee ? Ce businessman divorcé de 36 ans et son frère Charlie sont deux amis proches de la famille royale après avoir fréquenté la même école que William et Harry. Leur frère Henry, mort dans un accident de voiture à 18 ans, faisait également partie du groupe d'amis et chaque année, les deux princes lui rendent hommage en tant que parrains de la fondation à son nom. Il a été rapporté que Thomas van Straubenzee a donné un discours lors du mariage du prince William et Kate Middleton en 2011, de même que Charlie pour son copain le prince Harry, lors de ses noces avec Meghan Markle. Le duc et la duchesse de Sussex lui ont rapidement rendu la pareille lors de son mariage avec Daisy Jenks célébré quelques jours plus tard. Il s'agissait alors de leur première apparition en tant que jeunes mariés.