Prince George toujours en short : son dernier look à seulement... 33 euros

Une fois encore, George de Cambridge portait son vêtement favori : un short. Pour sa dernière apparition en famille ce 10 juillet 2019, à l'occasion d'un match de polo auquel son père le prince William a participé, le prince de 5 ans portait une tenue à petit prix.

Comme le rapporte le Daily Mail, le fils aîné de Kate Middleton était vêtu d'un polo vert de chez H&M et sa ligne LOGG (Label of Graded Good) qu'il avait déjà porté au printemps dernier. Un basic brodé d'une petite tortue qui ne coûte que 6 euros. Nul besoin d'avoir un budget shopping royal pour s'offrir son short imprimé puisque ce modèle de chez Gap ne coûte quant à lui que 26 euros. Ses chaussures en tissu sont issues de la marque anglaise Trotters et sont en vente au prix de 29 euros. En avril dernier déjà, George était apparu dans un look plutôt bon marché avec sa polaire Columbia et ses baskets Nike.

Mercredi, son adorable petit frère Louis (1 an) était lui aussi habillé avec des vêtements à prix doux : un body façon polo qui semble être de la marque française Petit Bateau et un short vert signé JoJo Maman Bebe, deux pièces toujours en vente. Seule Charlotte (4 ans) portait un tenue plus sophistiquée puisque sa jolie petite robe fleurie siglée Marie Chantal coûte 174 euros.

Rien d'étonnant à ce que les trois enfants du prince William et Kate Middleton ne soient pas forcément habillés avec des marques de luxe. Leur mère étant une spécialiste du recyclage de tenues, elle est loin d'être le membre de la famille royale le plus coûteux en matière de garde-robe. Sa belle-soeur Meghan Markle ne peut pas en dire autant...