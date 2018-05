Prince Harry : Bain de foule à quelques heures de son mariage avec Meghan Markle

Samedi 19 mai 2018, à 12h, au coeur de la chapelle St George du château de Windsor, le prince Harry épousera Meghan Markle devant 1 600 invités. Les admirateurs de la famille royale ont rejoint la petite ville de Windsor depuis plusieurs jours, choisissant avec soin leur place sur le trajet qu'empruntera la calèche des jeunes mariés. Les Anglais le savent, le prince de 33 ans et la belle Américaine de 36 ans sont à Windsor depuis deux jours et, il y a quelques heures, Harry a fait des dizaines d'heureux et d'heureuses en pointant le bout de son nez dehors...

La veille de son mariage, c'est un prince Harry tout beau et très en forme qui est sorti du château de Windsor pour saluer le public, poser pour des selfies et serrer des mains. Il n'était pas seul puisqu'il était accompagné de son témoin - lequel n'est autre que son grand frère, le duc de Cambridge, William (35 ans). Les deux princes ont salué la foule qui les ont accueillis on ne peut plus chaleureusement. Harry, tout sourire, ne semblait pas le moins du monde inquiet à quelques heures du jour J et, surtout, après une semaine que l'on imagine éprouvante pour sa fiancée.

Après mille rebondissements, Meghan Markle a finalement fait savoir jeudi 17 dans un communiqué de presse que son père, Thomas Markle, ne pourrait assister à la cérémonie : "Malheureusement, mon père n'assistera pas à notre mariage. Je me suis toujours souciée de mon père et j'espère qu'on lui laissera l'espace dont il a besoin pour se focaliser sur sa santé." Ce dernier doit, en effet, être opéré. Thomas Markle avait pour mission de conduire sa fille à l'autel, c'est finalement le prince Charles qui s'en chargera et la conduira jusqu'à son fils.

La cérémonie sera suivie de près par le Royaume-Uni et surtout par les milliers d'anonymes réunis à Windsor. Certains d'entre eux ont même reçu une invitation : "Le prince Harry et Mlle Markle ont invité 2 640 personnes au parc du château de Windsor pour assister à [leur] arrivée". La cérémonie sera suivie de la procession qu'attendent tous ceux qui campent sur son trajet depuis des jours.