Prince Harry : Complice avec Elizabeth II après ses déclarations choc

S'il a admis sans retenue, dans son entretien choc paru dans la revue Newsweek, que "personne dans la famille ne veut être roi" et a révélé qu'il avait voulu quitter le service de la Couronne, le prince Harry y a aussi et surtout réaffirmé sa grande loyauté et son admiration sans bornes pour sa grand-mère la reine Elizabeth II, qu'il surnomme volontiers devant les médias "la boss". Ils étaient tous les deux associés, jeudi 29 juin 2017, au palais de Buckingham pour la cérémonie de remise des prix Queen's Young Leaders 2017 à soixante jeunes gens de 18 à 29 ans issus de tout le Commonwealth s'étant signalés par leur action au sein de la communauté.

Ce programme a été instauré à l'occasion du jubilé de diamant de la monarque pour ses soixante ans de règne en 2012 et récompensera une dernière promotion en 2018.

À l'issue de la cérémonie dans la salle du trône, une réception était donnée, à laquelle prenaient également part le prince Andrew et l'ancien Premier ministre Sir John Major.

Quelques jours seulement après la publication de ses confidences sans filtre, le prince Harry, qui n'a que rarement l'occasion de seconder ainsi la souveraine, s'est exprimé au cours de l'événement : "Ici comme à l'étranger, je vois des gens, tout particulièrement des jeunes, qui font des choses incroyables. Les jeunes gens utilisent plus que jamais la technologie comme une force pour faire le bien et changer les choses de manière positive au sein de leur communauté. Ils sont créatifs, ils innovent, et, plus important encore, ils s'engagent pour rendre le monde meilleur, plus optimiste, et plus animé de compassion", a-t-il ainsi déclaré avant de prendre part à un dîner avec les lauréats à l'Australia House.

Dans ses échanges avec la journaliste Angela Levine pour le sujet publié dans Newsweek en ce mois de juin 2017, le prince Harry évoquait le rôle de la jeune génération de la monarchie britannique et l'avenir tel qu'il l'envisage : "Nous croyons que les Britanniques et le monde ont besoin de telles institutions, remarquait-il. Nous voulons nous assurer qu'elle perdure et sommes passionnés par ce qu'elle représente. Mais cela ne pourra pas continuer comme cela a été avec la reine. Il y aura des changements, et de la pression pour les réaliser. Les choses évoluent si rapidement, surtout avec les médias sociaux, alors nous nous impliquons dans la modernisation de la monarchie. On ne le fait pas pour nous, mais pour le bien du peuple et de la monarchie que nous représentons. Il y a tellement de choses négatives dans le monde ; nous essayons, en tant que famille, d'apporter quelque chose de positif."