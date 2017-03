Prince Harry : De mariage, sa chérie Meghan Markle à son bras...

Entre le prince Harry et sa nouvelle compagne, l'actrice américaine Meghan Markle, la love story continue. S'ils n'ont toujours pas fait de sortie commune sur tapis rouge, cela n'empêche que les amoureux passent beaucoup de temps ensemble. Le séduisant rouquin a d'ailleurs emmené sa belle avec lui en Jamaïque pour un mariage...

Mercredi 1er mars, le prince Harry prenait l'avion depuis Gatwick alors que sa compagne volait depuis Toronto pour rejoindre la Jamaïque – ironie de l'histoire, l'actrice connaît bien le pays, elle y a épousé son ancien mari, le producteur Trevor Engelson, en 2011. Le couple s'est retrouvé à Montego Bay, un coin paradisiaque de l'île entre sable fin et eau turquoise, pour le mariage de Tom Inskip. Il s'agit de l'un des très proches amis du prince, lequel a épousé sa fiancée Lara Hughes-Young, le jeudi 3 mars. Le site People publie d'ailleurs quelques photos de ce bel événement.

Les tourtereaux ont logé au très chic établissement quatre étoiles Round Hill Hotel and Villas, un havre de paix au milieu de la végétation, comme le prouve le Mail Online. Selon des sources sur place, le prince Harry (32 ans) et Meghan Markle (35 ans) se sont montrés heureux et ravis d'assister à cette cérémonie ensemble. "C'est la première fois qu'elle et Harry s'affichent si ouvertement en public comme un couple et c'est une étape significative dans leur relation", a affirmé un ami au Mail Online.

Thomas Montet