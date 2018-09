Prince Harry, discret soutien de Meghan : Un petit souci de braguette ?

Trois ans après avoir spéculé lors d'une interview que son blog The Tig (fermé depuis) accoucherait peut-être un jour d'un livre de cuisine, comme certains médias l'ont exhumé cette semaine, la duchesse Meghan de Sussex, superbe dans un haut Tuxe, une jupe Misha Nonoo et un manteau Smythe, ne cachait pas sa satisfaction, jeudi : "A titre personnel, a-t-elle déclaré dans un petit discours de trois minutes prononcé sans notes, je suis particulièrement reconnaissante parce que c'est mon premier projet, alors j'apprécie votre soutien dans la manière dont je voyais cela et pour le voir prendre forme. Et merci à tous ceux qui ont oeuvré dans l'ombre, parce qu'il a fallu du monde pour y arriver. Tout le monde s'y est attelé intensément car c'était un projet passion pour nous tous, et ce pour une très bonne raison. Le pouvoir de la cuisine, ce n'est pas seulement le plat en lui-même, c'est l'histoire qu'il y a derrière. Et quand vous découvrez l'histoire de la recette, vous apprenez à connaître la personne derrière. Et c'est ce dont il s'agit quand on parle de se rassembler pour vraiment s'engager et échanger. Pouvoir célébrer ce qui nous lie plutôt que ce qui nous divise, c'est, je crois, l'esprit de Together."

Après des visites sans publicité à la Hubb Community Kitchen, elle a d'ailleurs une fois de plus mis la main à la pâte, sous la tente dressée dans les jardins du palais de Kensington, retournant des pains indiens et des keftas sur un grill ou encore assaisonnant une salade d'huile d'olive et de menthe.

La participation inattendue de sa mère Doria Ragland, fraîchement arrivée des Etats-Unis tout spécialement, a parachevé le succès de l'opération.