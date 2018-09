Prince Harry : En flag' de vol de samoussas à l'événement de Meghan Markle !

Meghan Markle aurait-elle à ce point changé les habitudes alimentaires du prince Harry que celui-ci en soit affamé et réduit à chaparder à la moindre occasion ? Si la rumeur voulait, il y a quelques mois, que la duchesse de Sussex ait détourné son homme de la viande et l'ait emmené vers une alimentation plus healthy, l'intéressé semble savoir y faire pour compenser avec quelques petits à-côtés...

Jeudi 20 septembre 2018, le prince Harry secondait son épouse alors qu'elle accueillait dans les jardins du palais de Kensington les femmes à l'initiative du livre de recettes de cuisine qu'elle a préfacé, Together : Our Community Cookbook, pour un joyeux repas sous une grande tente à base de leurs mets. Un événement auquel Doria Ragland, la mère de la duchesse, prenait également part. Soucieux de ne pas voler la vedette à Meghan, dont c'était le tout premier projet personnel depuis son entrée dans la famille royale britannique en mai dernier, le fils du prince Charles a simplement fait acte de présence, restant délibérément en retrait - et vérifiant la situation de sa braguette - tandis que sa femme mettait la dernière main à certains plats et conversait avec joie avec les cuisinières, qu'elle côtoie depuis le mois de janvier et sa première visite à l'association Hubb Community Kitchen.

Profitant d'être à l'arrière-plan, le prince Harry, 34 ans, a cru pouvoir chiper un samoussa à l'insu de tous, mais son larcin n'est, hélas pour lui, pas passé inaperçu : journaliste spécialisé royauté pour ITV News, Chris Ship a tout vu... et tout filmé ! "Je me trompe peut-être, mais je crois bien que nous avons surpris le prince Harry en flagrant délit de vol de samoussas ! Voyez plus tôt...", a écrit sur Twitter le reporter en partageant les images, où l'on voit le petit-fils de la reine Elizabeth II revenir vers le groupe avec les mains - pleines - dans le dos, comme si de rien n'était. A la fin de la séquence, le braqueur de samoussas s'aperçoit qu'il a été pris la main dans le sac et éclate de rire... Harry dans toute sa splendeur !

Un épisode insolite qui rappelle le commentaire piquant que le prince William avait fait en novembre 2017 suite à l'annonce des fiançailles et du mariage prochain de son petit frère et de Meghan Markle : "J'espère que ça signifie qu'il se tiendra à distance de mon réfrigérateur et que ça l'empêchera de venir taper toute ma bouffe, comme il l'a fait ces dernières années", avait-il savoureusement balancé. C'est le problème de Meghan, à présent !