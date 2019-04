Prince Harry : En soirée sans Meghan Markle, il croise son ex Ellie Goulding

Tandis que Meghan Markle prenait ses quartiers dans leur nouvelle demeure de Frogmore Cottage, le prince Harry a retrouvé son frère William et leur père Charles le temps d'une soirée à Londres. Ce 4 avril 2019, père et fils ont en effet assisté à l'avant-première de la série Netflix Our Planet au musée d'Histoire naturelle. Une soirée smoking à laquelle Harry a pu croiser la chanteuse Ellie Goulding, sa prétendue ex-petite amie.