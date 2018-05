Prince Harry et Meghan mariés : 1er engagement officiel avant la lune de miel

Les abords du domaine royal et les rues de la ville de Windsor avaient fini par être désertés, après un samedi de liesse et de communion auxquelles plus de 100 000 personnes ont contribué sur place, lorsque le prince Harry et la duchesse Meghan de Sussex ont quitté les lieux, dans l'après-midi du dimanche 20 mai 2018, au lendemain de leur mariage à l'atmosphère fantastique.

S'ils n'ont pas immédiatement regagné leur résidence, le Nottingham Cottage au palais de Kensington, où on ne les a pas vus arriver (a contrario du prince William et de la duchesse Catherine, bien rentrés le soir du même jour), Harry et Meghan n'ont pas non plus filé en lune de miel en catimini, et pour cause : mardi 22 mai, le duc et la duchesse de Sussex, dont les photos officielles du mariage ont été diffusées ce lundi, doivent prendre part à leur tout premier engagement officiel en tant que mari et femme ! Le voyage de noces, que ce soit en Namibie (une rumeur qui a du plomb dans l'aile) ou ailleurs, ce n'est pas pour tout de suite.

Trois jours seulement après leur union, les jeunes mariés doivent prendre part à une garden party dans les jardins du palais de Buckingham, à Londres, dans le cadre des célébrations du 70e anniversaire du prince Charles (un cap que l'héritier du trône d'Angleterre atteindra effectivement le 14 novembre prochain). L'événement - première garden party pour Meghan, qui découvrira cette tradition que la reine Elizabeth II perpétue - mettra à l'honneur les différents patronages et les rôles militaires honorifiques du prince de Galles, en présence d'au moins 6 000 personnes dont des membres des services de secours intervenus suite à l'attentat de Manchester en mai 2017, d'après les détails communiqués.

Quelques jours avant le mariage princier, le chargé de communication du prince Harry, Jason Knauf, avait indiqué que le couple ne partirait pas en voyage de noces avant d'avoir honoré une tâche officielle : "Ils partiront en lune de miel, mais pas immédiatement. Ils auront leur premier engagement en tant que mari et femme dans la semaine qui suivra leur mariage", avait-il déclaré.

Nul doute que le prince William et la duchesse Catherine de Cambridge, lesquels avaient attendu deux semaines avant de partir en voyage de noces aux Seychelles après leur mariage le 29 avril 2011, y prendront également part.