Prince Harry et Meghan Markle : Fiançailles "programmées" ?

Majordome, chauffeur, chargé de communication... Dans la surenchère médiatique autour de la mémoire de la princesse Diana, à l'approche du vingtième anniversaire de sa mort tragique survenue le 31 août 1997 à Paris, il n'y a pas un filon qui ne soit exploité par les médias britanniques. Même le chef Darren McGrady s'y met !

Quelques jours après avoir fracassé le comte Charles Spencer, ulcéré par la manière dont le frère de Lady Di essaie selon lui "de réécrire l'histoire", le "royal chef", qui cuisina pendant onze années pour la reine Elizabeth II avant d'en passer quatre (1993-1997) au service de la princesse de Galles, se confie en exclusivité auprès du site du magazine Hello!. Au cours de cet entretien évidemment focalisé sur ses souvenirs de Diana, Darren McGrady, qui s'apprête à publier à l'automne son deuxième livre de recettes, n'hésite pas à s'écarter un peu du sujet pour s'exprimer sur l'histoire d'amour du prince Harry et de Meghan Markle. Assez audacieusement, puisqu'il va jusqu'à prédire leurs fiançailles !

C'est ce qu'il va se passer

On devine que l'ancien "head chef" de Lady Di a gardé beaucoup d'affection pour les princes William et Harry, ayant été un témoin privilégié d'une partie de leur enfance. Et tandis que le cadet des deux frères achève un long séjour en amoureux en Afrique avec l'actrice américaine, Darren apporte un peu plus d'eau au moulin des rumeurs de fiançailles, qui tourne fort depuis des mois : selon lui, Harry, en couple avec Meghan depuis juin 2016, fera sa demande en mariage en décembre 2017.

"Je pensais vraiment qu'ils seraient déjà fiancés au jour d'aujourd'hui. Mais, observe-t-il, avec le 20e anniversaire de la princesse Diana en ce mois d'août, ils ne peuvent pas prendre l'ascendant là-dessus. Puis il y aura en novembre les noces de platine de la reine et du prince Philip, ils ne peuvent pas prendre l'ascendant là-dessus non plus, alors qu'en décembre, ils peuvent annoncer les fiançailles et ils seront libres de se marier l'an prochain ; je pense que c'est ce qu'il va se passer." Et de poursuivre son raisonnement encore un peu plus avant : "Meghan pourra ainsi se joindre aux membres de la famille royale à Sandringham puisqu'elle sera fiancée et fera partie du troupeau."

Kate est épatante, mais Meghan est comme Diana

Tant qu'à y être, pourquoi ne pas pousser le vice jusqu'au jeu des comparaisons ? "Je trouve que Meghan est fantastique. Je crois qu'Harry a choisi quelqu'un qui est comme sa mère. Kate [Middleton] est belle, travaille dur, elle est épatante et fait exactement ce qu'elle doit faire, mais je trouve que Meghan est naturellement comme Diana. Elle est incroyable avec les enfants, elle a de la compassion, je la trouve épatante. Je pense qu'Harry voit sa mère en elle et j'adore ce qu'il fait avec les Invictus Games", ose le chef. On eût préféré qu'il en restât à ses souvenirs de William et Harry venant, enfants, faire un tour dans la cuisine ou des fois où il dansa avec la princesse lors de bals au château de Balmoral.

Les jours qui ont suivi la mort de Diana

Toujours dans le cadre de cette même conversation avec Hello! Online, Darren McGrady a relaté ce lundi matin où il a appris la mort de Diana, alors qu'il se préparait à entamer une nouvelle semaine à son service : "Je savais que ça allait être un moment super enthousiasmant parce que les garçons rentraient de Balmoral, ils allaient faire la course comme des fous dans les couloirs, alors ça allait être amusant, se remémore le chef cuisinier, qui se trouvait chez lui. Je me suis levé, j'ai allumé la télé et j'ai vu l'info. Ils disaient que la princesse était morte. Je n'arrivais pas à y croire. C'était un tel choc. J'ai zappé sur toutes les chaînes. J'ai appelé ma femme Wendy, qui était à l'étage, et je lui ai dit : 'Ils disent que la patronne est morte.' J'ai téléphoné au palais mais je n'ai eu personne, toutes les lignes étaient occupées. Alors je suis parti travailler et j'ai emporté la nourriture que je devais préparer pour le dîner du lendemain, parce que je n'arrivais pas à accepter qu'elle soit partie."

Dans les jours qui suivirent, l'ambiance au palais de Kensington allait être "affreuse". Les appartements (8 et 9) de la princesse condamnés, les pleurs du personnel, la cuisine au chômage technique, les denrées jetées à la poubelle... Puis vinrent les funérailles. Au préalable, chacun des membres de l'équipe de Diana a eu la possibilité de passer un moment de recueillement, seul, auprès de sa dépouille dans la chapelle royale – "c'était bien", souligne le royal chef, qui se remémore la haie d'honneur ayant accompagné le départ du cercueil du palais pour l'abbaye de Westminster. Finalement, il n'y a guère que sur la boulimie avérée de la princesse qu'il ne se sera pas épanché ; un comble, de la part du maître du garde-manger.