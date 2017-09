Prince Harry et Meghan Markle: Le couple enfin en public pour les Invictus Games

La prédiction de la presse britannique s'est réalisée : le prince Harry et Meghan Markle ont bien pris part pour la première fois au même événement public inscrit à l'agenda du petit-fils de la reine Elizabeth II, réunis le 23 septembre 2017 à Toronto lors de la cérémonie d'ouverture des 3e Invictus Games - ces jeux paralympiques pour blessés de guerre qu'il a fondés avec passion.

De là à dire qu'ils se sont affichés pour la première fois en couple en contexte officiel, quatorze mois après le début de leur histoire d'amour (à Londres en juillet 2016, et non à Toronto quelques semaines plus tôt, du propre aveu de l'actrice), il y a un grand pas qu'on se gardera bien de franchir : c'est en effet au côté de Melania Trump qu'Harry, 33 ans, a passé sa soirée - du moins la partie publique de celle-ci. Meghan Markle, elle, était installée quelques rangs derrière eux (dix-huit, précisément), accompagnée en cette circonstance par son grand ami Markus Anderson, conseiller et bras droit du patron du Soho House Group dans la cité canadienne où l'Américaine est elle-même installée depuis sept ans pour les besoins du tournage de la série Suits.

Samedi soir, l'actrice de 36 ans était spectatrice : assise dans les gradins, elle a scruté les écrans géants sur lesquels sont royal amoureux est apparu et a applaudi avec enthousiasme aussi bien le discours de bienvenue du Premier ministre Justin Trudeau - dont elle s'est par le passé rapprochée dans le cadre de ses actions philanthropiques - que les délégations engagées dans cette compétition à la gloire des personnels militaires et des sacrifices douloureux qu'ils font, blessés dans leur chair, pour servir leurs concitoyens. Soit 550 militaires et anciens combattants blessés de 17 pays qui s'affrontent dans 12 disciplines. "Il s'agit non seulement, a souligné le prince Harry, d'aider les anciens combattants à se rétablir de leurs blessures physiques et mentales, mais aussi d'inviter les gens à suivre leur exemple de résilience, d'optimisme et de service dans leur propre vie."