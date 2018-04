Prince Harry et Meghan Markle : Main dans la main face à la haine raciale

Les visites familiales devraient se multiplier au palais de Kensington, ce mardi 24 avril 2018, au lendemain de l'accouchement de la duchesse Catherine de Cambridge et de la naissance de son troisième enfant avec le prince William, un petit garçon dont on attend encore de connaître le prénom. Les heureux parents et le nouveau-né ont regagné leur domicile en fin de journée, sept heures seulement après la venue au monde du bébé. Et si le duc de Cambridge avait fait en sorte de pouvoir assister à l'accouchement, la plupart des membres de la famille royale étaient occupés par ailleurs...

Aussi n'a-t-on pas vu, notamment, le prince Harry et sa fiancée Meghan Markle se précipiter à l'hôpital St Mary pour être parmi les premiers à faire la connaissance du nouveau membre de la famille. A désormais moins d'un mois de son mariage, le couple assistait en effet le même jour à une cérémonie commémorative célébrée en l'église londonienne St Martin-in-the-Fields, qui jouxte Trafalgar Square. Il s'agissait, au 25e anniversaire de sa mort, d'un hommage à Stephen Lawrence, jeune homme noir de 18 ans qui avait été assassiné le 22 avril 1993 dans le sud-est de Londres, victime d'un crime raciste. Deux hommes purgent une peine de réclusion à perpétuité pour ces faits, tandis que trois autres prévenus ont échappé à toute condamnation ; l'instruction devrait être prochainement close sans retournement de situation.

Vingt-cinq années après ce drame qui avait suscité une très vive émotion, le fils du prince Charles et l'ex-actrice américaine, qui a maintes fois dit sa fierté eu égard à son métissage mais aussi les problèmes racistes auxquels elle a été confrontée dans son parcours, ont respectueusement salué la maman de Stephen, Doreen Lawrence, et son autre fils, Stuart, à leur arrivée devant l'église. Arrivés main dans la main - geste d'intimité dont le prince William et la duchesse Catherine se dispensent en public -, Harry et Meghan, à nouveau très élégante dans une robe sans manches Hugo Boss issue de la collection actuelle, ont échangé quelques paroles qu'on imagine réconfortantes avant d'aller prendre place dans la nef, où de nombreuses personnalités publiques étaient rassemblées. Le prince a lu devant cet auditoire un message de soutien au nom de son père, qui avait en 2000 lu un texte lors d'un précédent mémorial dédié à Stephen Lawrence.

Harry et Meghan, qui se marieront le 19 mai prochain à Windsor, ne devraient avoir aucun mal à aller voir leur petit neveu puisqu'ils vivent à quelques pas seulement, dans le Nottingham Cottage, des appartements des Cambridge.