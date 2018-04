Prince Harry et Meghan Markle : Un autre mariage leur fait de la concurrence !

Avant même que leurs fiançailles soient annoncées le 27 novembre 2017, le prince Harry et Meghan Markle avaient enclenché le processus de leur mariage, le petit-fils de la reine Elizabeth II chargeant ses assistants d'explorer le calendrier en vue de trouver une date opportune, compte tenu des engagements des uns et des autres au sein de la famille royale. Ce sera le 19 mai 2018 à Windsor, un choix qui s'avère parfait notamment pour la duchesse Catherine de Cambridge qui aura eu le temps de se remettre de son troisième accouchement, imminent. Mais pour d'autres, ça tombe moins bien... Sur les quelque 600 invités en lien direct avec le couple, combien seront effectivement présents le jour J en l'église St George ?

Chroniqueur mondain pour le Daily Mail, Richard Eden révèle en effet que le mariage royal tombe à la même date que les noces d'un ancien camarade de promotion du prince Harry à l'Eton College. C'est en effet le 19 mai que George Birch Reynardson, qui a nombre d'amis en commun avec Harry, doit célébrer ses propres noces avec sa fiancée, Sophia Davies, laquelle se trouve par ailleurs être copine avec Cressida Bonas, ex du prince ! Or, George et Sophia, qui avaient jeté les premiers leur dévolu sur ce week-end-là, n'avaient pas l'intention de modifier leurs plans et ont maintenu leur mariage à cette date, plaçant certains de leurs invités, conviés aux deux unions, devant un vrai dilemme : "Ils avaient déjà envoyé les invitations. Ils ont dit : "Est-ce que les gens vont la jouer loyale ou royale ?"", a révélé George Frost, fils du défunt Sir David Frost, également passé par l'Eton College. Faire honneur à une amitié sincère ou déserter pour prendre part à un mariage historique, telle est la question...

George Frost n'a en tout cas pas ce problème, puisque lui n'est pas convié à Windsor, où 600 personnes sont attendues à l'église et à la réception offerte ensuite par la reine Elizabeth II, puis 200 à la fête organisée en soirée par le prince Charles à Frogmore House, lieu où ont été réalisées les photos officielles des fiançailles - c'est d'ailleurs le même photographe, recruté presque par hasard à l'en croire, qui officiera le jour du mariage. Mais si, a contrario, il avait reçu son carton... "J'y serais allé avec ma mère, je le lui dois bien, dit-il à Richard Eden, mais j'aurais passé mon temps à pester tout le long du chemin."

Le chroniqueur britannique note par ailleurs qu'une autre personnalité se marie le 19 mai : Angela Hartnett, émule du chef Gordon Ramsay qui est elle aussi une chef télévisuelle et qui dirige entre autres l'établissement Cucina Angelina en France à Courchevel, doit épouser le cuisinier Neil Borthwick. Et de la même manière, celle-ci s'est refusée à changer la date de ses noces : "Elle a pris sa décision : la loyauté, c'est la loyauté", explique un de ses proches, Ewan Venters, dirigeant de Fortnum & Mason, magasin de produits de luxe qui détient de longue date l'agrément royal (le fameux "royal warrant") et fournit la reine Elizabeth II.